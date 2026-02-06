Militares só entraram em "prontidão imediata" uma semana depois da tempestade Kristin

O exército só entrou em “prontidão imediata" uma semana depois da tempestade Kristin ter atingido o país.

Segundo o semanário "Expresso", apesar da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o estado de prontidão de todas as forças na véspera da passagem da depressão, os militares só atingiram esse nível de alerta uma semana depois.

A admissão é do Estado-Maior-General das Força Armadas. A “prontidão imediata” só foi decretada esta segunda-feira, 2 de fevereiro, altura em que foi validada pelo Ministério da Defesa.

Esta decisão “foi efetuada de forma faseada, garantindo que as unidades dispusessem de capacidade de resposta adequada para apoiar eventuais solicitações, sem comprometer as missões em curso”.

Do lado da Proteção Civil, fontes estranham a alegada lentidão do exército. A decisão dos militares entrarem em alerta máximo só foi tomada depois de o primeiro-ministro ativar a Comissão Nacional de Proteção Civil, este domingo.

Nas respostas ao Expresso, o Estado-Maior-General das Força Armadas não explicitou se o aumento do alerta militar decorreu desta reunião ou da ativação do plano.