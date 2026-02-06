Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Militares só entraram em "prontidão imediata" uma semana depois da tempestade Kristin

06 fev, 2026 - 07:15 • Liliana Monteiro , João Malheiro

A “prontidão imediata” só foi decretada esta segunda-feira, 2 de fevereiro, altura em que foi validada pelo Ministério da Defesa.

A+ / A-

O exército só entrou em “prontidão imediata" uma semana depois da tempestade Kristin ter atingido o país.

Segundo o semanário "Expresso", apesar da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou o estado de prontidão de todas as forças na véspera da passagem da depressão, os militares só atingiram esse nível de alerta uma semana depois.

A admissão é do Estado-Maior-General das Força Armadas. A “prontidão imediata” só foi decretada esta segunda-feira, 2 de fevereiro, altura em que foi validada pelo Ministério da Defesa.

Esta decisão “foi efetuada de forma faseada, garantindo que as unidades dispusessem de capacidade de resposta adequada para apoiar eventuais solicitações, sem comprometer as missões em curso”.

Do lado da Proteção Civil, fontes estranham a alegada lentidão do exército. A decisão dos militares entrarem em alerta máximo só foi tomada depois de o primeiro-ministro ativar a Comissão Nacional de Proteção Civil, este domingo.

Nas respostas ao Expresso, o Estado-Maior-General das Força Armadas não explicitou se o aumento do alerta militar decorreu desta reunião ou da ativação do plano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)