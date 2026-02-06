Ouvir
Mau tempo

Ministro da Agricultura pede ajuda a Bruxelas

06 fev, 2026 - 09:50 • Daniela Espírito Santo

José Manuel Fernandes enviou carta a solicitar que seja acionada a reserva agrícola europeia, mecanismo que permite resposta rápida em caso de crises.

O ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, enviou uma carta ao Comissário Europeu da Agricultura e Alimentação a pedir para que fosse acionada a reserva de crise para a agricultura. A informação é confirmada, esta sexta-feira, pelo ministério.

Em comunicado, é dito que a carta foi enviada esta quinta-feira ao comissário Christophe Hansen, face às "estimativas preliminares que apontam para prejuízos na ordem dos 500 milhões de euros no setor agrícola".

A reserva agrícola europeia, relembra a missiva, permite "resposta rápida em caso de crises que afetem a produção ou distribuição agrícola" e dispõe de 450 milhões de euros para momentos de "aperto" como o que se vive agora em Portugal graças a sucessivas depressões e tempestades.

Para além dos prejuízos estimados, o ministério acrescenta, igualmente, uma estimativa de danos que ronda os 275 milhões de euros "no setor florestal", que vem "agravar o impacto económico causado pelos recentes fenómenos meteorológicos adversos".

Situação ainda não está "estabilizada"

A carta explica também que a situação em Portugal "não se encontra ainda estabilizada", uma vez que as previsões meteorológicas para os próximos dias dão conta de que as condições adversas, o elevado risco de precipitação intensa e ventos fortes vão continuar. "Este cenário pode vir a agravar os danos já registados, dificultando os esforços imediatos de recuperação", diz o gabinete do ministro José Manuel Fernandes.

