Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades

O aumento do nível das águas obrigou a parar as atividades dos pilares provisórios da nova ponte sobre o Douro, esta sexta-feira. A Renascença sabe que a sequência de tempestades tem atrasado as obras da ponte Ferreirinha, cujo segundo tramo do tabuleiro do lado de Gaia começou a ser betonado esta semana.

À Renascença, a Metro do Porto confirma que os trabalhos de construção dos pilares provisórios "estão suspensos devido à subida do caudal do rio Douro".

"Estamos a fazer bombagens para escoar a água e, se não houver agravamento, retomaremos os trabalho logo que possível", adianta fonte da Metro do Porto, à Renascença.

Imagens do local dão conta de que a zona está, neste momento, alagada, numa altura em que a Capitania do Douro já alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho.

A navegação no rio Douro está interditada e foram ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção.

É de salientar que o Douro transbordou esta madrugada e ocupou as margens do Porto e Gaia, que a circulação se encontra suspensa na Linha do Douro entre Livração e Marco de Canaveses e que Peso da Régua prepara um plano de evacuação junto ao rio.

[Notícia atualizada às 12h47 de 6 de fevereiro de 2026 para acrescentar confirmação da Metro do Porto]