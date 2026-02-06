Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades

06 fev, 2026 - 10:58 • Daniela Espírito Santo

O aumento do nível das águas obrigou a parar as atividades dos pilares provisórios da nova ponte sobre o Douro, esta sexta-feira.

A+ / A-
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR
Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades. Foto: DR

O aumento do nível das águas obrigou a parar as atividades dos pilares provisórios da nova ponte sobre o Douro, esta sexta-feira. A Renascença sabe que a sequência de tempestades tem atrasado as obras da ponte Ferreirinha, cujo tabuleiro do lado de Gaia começou a ser betonado esta semana.

Imagens do local dão conta de que a zona está, neste momento, alagada, numa altura em que a Capitania do Douro já alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho.

A navegação no rio Douro está interditada e foram ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção.

É de salientar que o Douro transbordou esta madrugada e ocupou as margens do Porto e Gaia, que a circulação se encontra suspensa na Linha do Douro entre Livração e Marco de Canaveses e que Peso da Régua prepara um plano de evacuação junto ao rio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)