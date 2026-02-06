Obras da nova ponte sobre o Douro afetadas pelas tempestades

O aumento do nível das águas obrigou a parar as atividades dos pilares provisórios da nova ponte sobre o Douro, esta sexta-feira. A Renascença sabe que a sequência de tempestades tem atrasado as obras da ponte Ferreirinha, cujo tabuleiro do lado de Gaia começou a ser betonado esta semana.

Imagens do local dão conta de que a zona está, neste momento, alagada, numa altura em que a Capitania do Douro já alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho.

A navegação no rio Douro está interditada e foram ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção.

É de salientar que o Douro transbordou esta madrugada e ocupou as margens do Porto e Gaia, que a circulação se encontra suspensa na Linha do Douro entre Livração e Marco de Canaveses e que Peso da Régua prepara um plano de evacuação junto ao rio.