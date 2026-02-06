PJ detém homem suspeito de dano qualificado com recurso a arma de fogo na Azambuja

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 49 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de dano qualificado, agravado pelo uso de arma de fogo, ocorrido na zona da Azambuja.

Segundo a PJ, o suspeito mantinha um histórico de conflitos com a vítima e com outros moradores da vizinhança, marcado por ameaças reiteradas e por episódios anteriores de disparos com arma de fogo. Esta conduta acabou por provocar a morte de um animal, gerando um clima de temor permanente no lesado e na sua família, além de danos patrimoniais avaliados em mais de 20 mil euros.

A investigação foi conduzida pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, tendo permitido a apreensão da arma de fogo utilizada, bem como de diversas munições. Foram ainda recolhidas provas testemunhais, documentais e periciais, que sustentam a responsabilização criminal do suspeito.

O homem foi, entretanto, detido e o processo seguiu para o Ministério Público, entidade responsável pela aplicação das medidas de coação que vierem a ser consideradas adequadas.