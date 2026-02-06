Presidente da Câmara de Leiria crítica “processo pouco transparente” do restabelecimento da energia

O Presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, crítica a reposição de energia no concelho e o contato com as entidades responsáveis por esse trabalho, classificando o processo como “não muito transparente”, numa alusão à E-Redes, gestora da rede elétrica. “Nós não temos uma visão do que é que vai acontecer amanhã em termos de evolução. Sabemos que a reposição de energia está muito lenta ”, sublinhou na edição especial da Renascença a partir de Leiria. Gonçalo Lopes reforça que “a evolução é muito mais lenta do que ela nos é transmitida”. E sei que “há muitos postos de distribuição de energia, sobretudo nas aldeias, que estão deitados no chão”. E dessa forma, lembra, a energia até pode chegar àquele ponto, mas depois não pode ser transportada até à casa de casa um dos moradores. A questão da energia é mesmo a grande preocupação do autarca no terreno, lembrando que Leiria viveu “um apagão que durou 12 horas”, mas há pessoas que já vão em "quase 200 horas de apagão” em cerca de pelo menos "30 mil pontos de eletricidade”. Sem respostas Não têm respostas das empresas competentes? “Não temos. Há uma intenção que é até ao final do mês de fevereiro [a energia] estar 100% de reposta. Nós temos a noção que vão existir pessoas que ainda não terão, que vão ficar muito tempo ainda [sem energia]”, responde Gonçalo Lopes.

Isto representa uma preocupação muito grande, para o presidente da Câmara de Leiria. “Somos um concelho que não tem eletricidade durante mais tempo”, sublinha. Houve, ate ao momento, outros três pilares no processo de reerguer a cidade de Leira, segundo o autarca. A limpeza e desimpedimento das vias. “Foi um trabalho muito exigente”, resume. Foi um trabalho feito não só por parte dos bombeiros e toda a gente de proteção civil, além de “muitas empresas que contratámos para o efeito”.

“Muita população que saiu à rua naquele momento com as suas motosserras, com os seus tratores e começaram a limpar as vias. Essa parte está ultrapassada”, afiança. Seguiu-se a parte humanitária, com a recolha de bens alimentares. E, mais recentemente, com telas e telhas começaram a cobrir os telhados para evitar mais prejuízos. "Não podemos ter um pensamento de desgraça" A nível dos serviços públicos locais, Gonçalo Lopes não tem dúvidas, a prioridade foi, nesta semana, “reerguer as escolas, voltar à normalidade, vencer o trauma daquilo que foi a tempestade”. “Tenho dito aos professores, diretores de escolas, que nós não podemos ter um pensamento de desgraça e o povo de Leiria não pode estar derrotado desta tempestade. Há aqui uma autoestima a ser levantada”, afirma.