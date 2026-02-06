PSP alerta para telefonemas de falsos prestadores de serviços na região de Leiria

O comandante distrital da Polícia de Segurança Pública alertou esta sexta-feira a população da região de Leiria para telefonemas de falsos prestadores de serviços, registados na sequência do mau tempo recente. A PSP apela aos cidadãos para que não forneçam dados pessoais nem aceitem contactos fora dos canais oficiais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a polícia, há relatos de pessoas que estão a receber chamadas de indivíduos que se fazem passar por funcionários dos serviços de água ou eletricidade, alegando a necessidade de medir o caudal ou a qualidade da água, verificar ligações elétricas ou agendar visitas ao domicílio.

Numa publicação divulgada nas redes sociais, sob o alerta “As tentativas de burla estão a mudar de forma na região de Leiria”, a PSP refere que continua a registar uma baixa significativa da criminalidade, pelo menos ao nível das ocorrências denunciadas, resultado do trabalho persistente e da forte dissuasão policial no terreno.

A presença policial nas ruas tem permitido reduzir de forma expressiva as burlas presenciais e físicas, que vinham a preocupar famílias e empresas num período de maior vulnerabilidade. No entanto, com o restabelecimento gradual das comunicações, começaram a surgir novas tentativas de burla por via telefónica.

De acordo com a PSP, o objetivo destes contactos passa por obter dados pessoais, perceber quantas pessoas se encontram em casa e criar condições para uma abordagem posterior.

As autoridades deixam vários conselhos à população:

Não forneça quaisquer dados pessoais por telefone ;

; Não aceite visitas ou “ajudas” fora dos canais oficiais ;

; Nunca permita a entrada de desconhecidos em casa ;

; Em caso de dúvida, termine a chamada e contacte de imediato a PSP.

A polícia explica que esta deslocação das burlas para o meio telefónico surge na sequência do reforço das ações policiais no terreno, que têm dificultado as abordagens presenciais.

A PSP sublinha que continua próxima da população e lembra que a segurança faz-se também com atenção, prevenção e confiança apenas nos meios oficiais.