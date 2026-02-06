Quase 900 pessoas deslocadas e Proteção Civil vai prolongar prontidão máxima

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mantém-se em prontidão máxima até às 23h59 desta sexta, mas a Renascença sabe que este estado de prontidão será prolongado até segunda-feira, decisão que deverá ser anunciada ainda esta sexta-feira.

Por outro lado, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Mário Silvestre reporta que, até ao momento, há 884 pessoas que tiveram de ser deslocadas de suas casas, na sequência do mau tempo que se tem feito sentir em Portugal.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, na sede nacional da ANEPC, Mário Silvestre detalhou os casos, sendo o mais expressivo Alcácer do Sal, onde 200 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações.

Quanto ao número de ocorrências, as autoridades registam 7.517 entre domingo e as 12h00 desta sexta-feira em Portugal continental.

No que respeita à previsão meteorológica, Mário Silvestre refere que, esta sexta-feira, será de algum desagravamento da depressão Leonardo, mas que já esta noite, de sexta para sábado, serão sentidos os efeitos da depressão Marta, com precipitação e ventos que podem chegar aos 100 km/h.

O quadro aponta para que se mantenha um risco “elevado” de queda de árvores e/ou estruturas, refere o comandante nacional.

Já sobre o comportamento dos caudais dos rios, as situações mais preocupantes são as localidades próximas do rio Vouga, rio Águeda, rio Mondego, rio Tejo, rio Sorraia e rio Sado.

