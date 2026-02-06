Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 06 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Mau tempo

Quase 900 pessoas deslocadas e Proteção Civil vai prolongar prontidão máxima

06 fev, 2026 - 13:38 • Cristina Nascimento

Segundo as previsões vai haver algum desagravamento da depressão Leonardo, mas já esta noite, de sexta para sábado, começam a fazer-se sentir os efeitos da depressão Marta, antecipa o comandante nacional da Proteção Civil.

A+ / A-

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mantém-se em prontidão máxima até às 23h59 desta sexta, mas a Renascença sabe que este estado de prontidão será prolongado até segunda-feira, decisão que deverá ser anunciada ainda esta sexta-feira.

Por outro lado, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Mário Silvestre reporta que, até ao momento, há 884 pessoas que tiveram de ser deslocadas de suas casas, na sequência do mau tempo que se tem feito sentir em Portugal.

Na conferência de imprensa desta sexta-feira, na sede nacional da ANEPC, Mário Silvestre detalhou os casos, sendo o mais expressivo Alcácer do Sal, onde 200 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações.

Quanto ao número de ocorrências, as autoridades registam 7.517 entre domingo e as 12h00 desta sexta-feira em Portugal continental.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No que respeita à previsão meteorológica, Mário Silvestre refere que, esta sexta-feira, será de algum desagravamento da depressão Leonardo, mas que já esta noite, de sexta para sábado, serão sentidos os efeitos da depressão Marta, com precipitação e ventos que podem chegar aos 100 km/h.

O quadro aponta para que se mantenha um risco “elevado” de queda de árvores e/ou estruturas, refere o comandante nacional.

Já sobre o comportamento dos caudais dos rios, as situações mais preocupantes são as localidades próximas do rio Vouga, rio Águeda, rio Mondego, rio Tejo, rio Sorraia e rio Sado.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil mantém-se em prontidão máxima até às 23h59 desta sexta, mas a Renascença sabe que este estado de prontidão será prolongado até segunda-feira, decisão que deverá ser anunciada ainda esta sexta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 06 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)