Em Destaque
Vila do Conde. Incêndio atinge restaurante de praia em Labruge

06 fev, 2026 - 08:18

Um incêndio "tomou por completo" estabelecimento na marginal, esta madrugada.

Um incêndio "tomou por completo" um restaurante de praia em Labruge, no concelho de Vila do Conde, informou o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

A ocorrência foi registada às 05h01 na marginal.

À Lusa, cerca das 07h15, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse que o incêndio estava "dominado".

"Sem vítimas, que tenhamos conhecimento, mas terá causado muitos danos. Tomou por completo o espaço", referiu.

No local estão os bombeiros de Vila do Conde, Matosinhos/Leça e Moreira da Maia, e a GNR, num total de 25 homens, auxiliados por 10 viaturas.

