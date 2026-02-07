Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 07 fev, 2026
Mau tempo

Bombeiro morre em Campo Maior numa operação de patrulha e vigilância

07 fev, 2026 - 15:38 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro , Catarina Magalhães

Operacional dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), de 47 anos, morreu enquanto participava numa operação de patrulha e vigilância junto à Ribeira de Caia. O alerta para o incidente foi dado cerca das 13h30 da tarde.

Um bombeiro morreu este sábado em Campo Maior, confirmou a Renascença junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O operacional dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), de 47 anos, participava numa operação de patrulha e vigilância, na sequência do mau tempo que assola o país.

O alerta para o incidente foi dado cerca das 13h30 da tarde.

O número de vítimas mortais sobe, assim, para 14 na sequência do mau tempo nas últimas duas semanas, confirmou à Renascença a Proteção Civil.

Em reação, o Presidente da República já lamentou a morte, recordando o bombeiro como "um exemplo de abnegação e dedicação à causa pública, cuja vida e percurso profissional ficam marcados pela sua solidariedade e serviço ao próximo".

Marcelo Rebelo de Sousa endereçou ainda condolências "à família, amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, bem como à GNR".

Já o cardeal Américo Aguiar, capelão nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses, lamentou o óbito numa publicação no Instagram, indicando que se encontrava "numa operação de socorro junto do Rio Caia".

O cardeal enviou "Sentidos pêsames à família e à comunidade de Campo Maior".

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro, abrangendo 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

A situação de calamidade em Portugal continental foi inicialmente decretada entre 28 de janeiro e 1 de fevereiro para cerca de 60 municípios, tendo depois sido estendida até ao dia 8 de fevereiro para 68 concelhos, voltando nesta quinta-feira a ser prolongada até 15 de fevereiro.

