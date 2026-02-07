Bombeiro morre em Campo Maior numa operação de patrulha e vigilância

Um bombeiro morreu este sábado em Campo Maior, confirmou a Renascença junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O operacional dos Bombeiros Voluntários de Campo Maior e militar da Guarda Nacional Republicana (GNR), de 47 anos, participava numa operação de patrulha e vigilância, na sequência do mau tempo que assola o país.

O alerta para o incidente foi dado cerca das 13h30 da tarde.

O número de vítimas mortais sobe, assim, para 14 na sequência do mau tempo nas últimas duas semanas, confirmou à Renascença a Proteção Civil.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em reação, o Presidente da República já lamentou a morte, recordando o bombeiro como "um exemplo de abnegação e dedicação à causa pública, cuja vida e percurso profissional ficam marcados pela sua solidariedade e serviço ao próximo".

Marcelo Rebelo de Sousa endereçou ainda condolências "à família, amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de Campo Maior, bem como à GNR".