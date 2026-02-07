Costa da Caparica. 35 pessoas retiradas de casa após deslizamento de terras

Um deslizamento de terras registado este sábado em S. João da Caparica, na Costa da Caparica, concelho de Almada, obrigou à retirada de 35 pessoas de três edifícios que ficam junto à arriba fóssil, segundo a autarquia.

Fonte da Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explicou à Renascença que as 35 pessoas são de 14 agregados familiares e foram retiradas dos respetivos prédios por uma questão de precaução.

Todos têm casa onde podem ser acolhidos, não tendo sido necessário apoio da Câmara no realojamento. Os serviços de proteção estão a desenvolver esforços para que seja possível às famílias, ainda durante este sábado, poderem ir às suas habitações recolher bens de que necessitem.

Avaliação estrutural dos edifícios

Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, a ocorrência foi registada às 10h05 na rua de Damão, na Costa da Caparica, e no local estão 22 operacionais dos bombeiros da Trafaria, Cacilhas e do Serviço de Proteção Civil de Almada.

"Tivemos um deslizamento de terras junto à arriba fóssil que coloca em risco três prédios. Neste momento os técnicos da Câmara Municipal de Almada estão a fazer a avaliação dos edifícios", disse a mesma fonte à Lusa.