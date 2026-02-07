Costa da Caparica. 35 pessoas retiradas de casa após deslizamento de terras

07 fev, 2026 - 14:45 • Redação com Lusa
Um deslizamento de terras registado este sábado em S. João da Caparica, na Costa da Caparica, concelho de Almada, obrigou à retirada de 35 pessoas de três edifícios que ficam junto à arriba fóssil, segundo a autarquia.
Fonte da Câmara Municipal de Almada, no distrito de Setúbal, explicou à Renascença que as 35 pessoas são de 14 agregados familiares e foram retiradas dos respetivos prédios por uma questão de precaução.
Todos têm casa onde podem ser acolhidos, não tendo sido necessário apoio da Câmara no realojamento. Os serviços de proteção estão a desenvolver esforços para que seja possível às famílias, ainda durante este sábado, poderem ir às suas habitações recolher bens de que necessitem.
Segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, a ocorrência foi registada às 10h05 na rua de Damão, na Costa da Caparica, e no local estão 22 operacionais dos bombeiros da Trafaria, Cacilhas e do Serviço de Proteção Civil de Almada.
"Tivemos um deslizamento de terras junto à arriba fóssil que coloca em risco três prédios. Neste momento os técnicos da Câmara Municipal de Almada estão a fazer a avaliação dos edifícios", disse a mesma fonte à Lusa.
Mau tempo
A Proteção Civil tinha avançado que tinham sido retiradas 29 pessoas dos edifícios em causa, mas a autarquia de Almada precisou que foram 35.
No local está a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, assim como a vereadora responsável pela Proteção Civil, Francisca Parreira, e a presidente da Junta de Freguesia da Costa da Caparica, Vanessa Krausse.
Em declarações à comunicação social, Inês de Medeiros explicou que o deslizamento de terras entrou num dos apartamentos, tendo as pessoas sido retiradas de imediato, não se tendo registado feridos.
"Estamos a avaliar a questão estrutural do edifício e a tentar desviar a água do cimo da arriba para evitar que mais terra caia e deixe de fazer pressão sobre um muro de betão que conseguiu reter parte das terras. Só depois dessa avaliação é que as pessoas saberão se podem ou não regressar a casa", explicou.
A presidente da Câmara Municipal de Almada adiantou que as pessoas foram retiradas por precaução, estando a ser feita a avaliação não só do edifício que foi atingido como também de outros que estão perto.