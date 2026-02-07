“Isto é uma solidariedade brutalíssima.” Em Leiria, a solidariedade tem endereço: Estádio Municipal, porta 10

José fez cerca de 500 quilómetros para chegar a Leiria. Veio da Cidade Real, perto de Madrid, em Espanha. Após cinco horas de viagem, descarrega os bens alimentares que traz na carrinha no ponto de recolha de bens no Estádio Municipal.

Foi um dos primeiros a fazê-lo nesta manhã de sábado. Entre a chuva que se fazia sentir, conta-nos que “veio para ajudar” e que o que traz na carrinha cinzenta é o resultado de toda a comunidade. “Foram muitas as pessoas que quiseram contribuir.”

Enquanto fecha a porta da carrinha, José dá a missão por cumprida “por agora” garantindo que “já valeu a pena”.

O ponto de ligação de José a Leiria é Bernardo, que vive e trabalha naquela cidade espanhola. O jovem leiriense está ali ao lado e explica quem são José e a mulher: “São meus patrões."

“Toda a cidade de Cidade Real se juntou e vieram com ajudas”, resume. Depois de uma pausa para que a emoção não atrapalhasse o discurso, admite: “Foi a nível emocional, foi muito, muito forte. É duro."

De mais perto - de Salvaterra de Magos - veio Emanuel. Traz uma carrinha com mais de 3.000 garrafas de água. Questionado porque decidiu fazê-lo, responde prontamente: “Viemos ajudar a reerguer a Leiria."

“É uma doação de águas que é um bem alimentar necessário neste momento”, explica.

“Tentamos fazer o nosso melhor possível porque há muita gente a necessitar. Não podemos ficar indiferentes”, remata.