Mau Tempo: Proibida circulação de motos e veículos com lonas na Ponte 25 de Abril

A circulação de motos e veículos com lonas está este sábado novamente proibida na Ponte 25 de Abril, que liga Lisboa à Margem Sul, devido às condições atmosféricas adversas, nomeadamente vento forte, informou a Lusoponte.

Em comunicado, a concessionária das duas travessias rodoviárias sobre o rio Tejo em Lisboa sugere como alternativa a utilização da Ponte Vasco da Gama.

"Esta medida preventiva visa garantir a segurança dos utilizadores da travessia, podendo ser revista assim que as condições do estado do tempo o permitam", explica a nota.

A Lusoponte apela ainda aos condutores para acompanharem as atualizações oficiais e adotarem uma condução prudente, cumprindo os limites de velocidade adequados às condições atmosféricas.

A circulação de motos e veículos com lonas na Ponte 25 de Abril já tinha estado proibida na quinta-feira, também devido às condições meteorológicas.