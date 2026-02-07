Ouvir
Mau tempo. Toda a costa e 13 distritos sob aviso laranja devido a ondas, chuva, vento e neve

07 fev, 2026 - 09:03 • Lusa

Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Portalegre, Castelo Branco e Évora estão sob aviso laranja até às 12h00 de hoje, devido à "chuva persistente e por vezes forte".

Toda a faixa costeira de Portugal continental encontra-se este sábado sob aviso laranja - o segundo mais grave - devido à forte agitação marítima, mantendo-se com o mesmo nível de alerta treze distritos, por causa da precipitação e do vento.

Segundo um comunicado emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão com aviso laranja face à previsão de ondas que podem atingir 12 a 13 metros de altura na costa ocidental e 4 a 5 metros na costa sul.

Este alerta, emitido às 6h16 de hoje, vigora até às 18h00 em Viana do Castelo e Braga, e até às 21h00 no Porto, ao passo que nos restantes distritos se estende até à manhã de domingo, com exceção de Coimbra em que a previsão aponta para um abrandamento a partir das 3h00.

Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja, Portalegre, Castelo Branco e Évora estão sob aviso laranja até às 12h00 de hoje, devido à "chuva persistente e por vezes forte".

O mesmo nível de alerta está em vigor até às 15h00 de hoje, nos distritos Setúbal, Beja, Faro e Leiria, estendendo-se até às 18h00 em Lisboa, devido ao "vento forte de sudoeste com rajadas até 100 km/h, sendo até 120 km/h nas serras".

Por outro lado, nos distritos de Guarda, Castelo Branco, Bragança, Viseu e Vila Real, o aviso laranja estará em vigor até às 0h00 de domingo, face à possibilidade de queda de neve acima dos 1.600 metros de altura, com acumulação superior a 25 centímetros em zonas situadas a mais de 1.400 metros de altura.

O IPMA alertou que a acumulação de neve e a possível formação de gelo poderão causar "perturbação moderada", incluindo vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores e abastecimentos locais prejudicados.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso amarelo foi emitido para os distritos de Braga, Coimbra, Portalegre, Évora, Aveiro, Castelo Branco, Viana do Castelo, Santarém, Guarda e Porto, devido ao "vento forte de sudoeste com rajadas até 80 km/h, sendo até 100 km/h nas serras".

Os distritos de Viseu, Guarda, Faro, Aveiro e Coimbra estão igualmente sob aviso amarelo durante o dia de hoje devido à "chuva persistente e por vezes forte".

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo também estão sob aviso amarelo, até às 00:00 de domingo, devido à agitação marítima, sendo esperadas ondas de noroeste com quatro a cinco metros de altura.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até 15 de fevereiro para 68 concelhos, que irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

