O Sado desceu um pouco, mas chove e a apreensão mantém-se em Alcácer do Sal

Há registos de melhorias no quadro de cheias em Alcácer do Sal, mas a apreensão mantém-se no concelho face à precipitação que se regista este sábádo.

A presidente da autarquia, Clarisse Campos, diz à Renascença que o rio “já desceu um pouco”, mas “boa parte da cidade continua alagada e continua a chover muito”.

“Isso está a causar muita apreensão”, aponta.

“As barragens já não conseguem conter mais água e, obviamente, vamos sofrer aqui, novamente, o impacto”, antevê a presidente da Câmara de Alcácer do Sal.

Clarisse Campos admite que as escolas do concelho continuem encerradas na próxima semana: “Temos muitas estradas danificadas… Provavelmente, não temos condições de abrir as escolas na próxima segunda-feira. Vamos equacionar o que vamos fazer na segunda-feira.”

“Vou ter de entrar em contato com os diretores das escolas para avaliarmos essa situação ainda hoje”, acrescenta.

De acordo com Clarisse Campos, há no concelho “203 pessoas desalojadas”, estando a maior parte “em casas de familiares”.

“Temos outras temos 15 pessoas alojadas na Santa Casa da Misericórdia”, detalha.