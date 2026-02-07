Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Portalegre

Pelo menos seis ovinos mortos e outros 20 feridos em ataque de cães em Nisa

07 fev, 2026 - 19:26 • Lusa

Para além de seis ovinos mortos na sequência de um ataque dos cães, podem existir mais animais mortos ou feridos dispersos pela propriedade.

A+ / A-

Seis ovinos morreram e outros 20 ficaram feridos este sábado após ataque de cães, supostamente ligados a uma montaria aos javalis que decorria na zona de Nisa, distrito de Portalegre, disse fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que esta situação ocorreu numa propriedade na zona de Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, ao início da tarde deste sábado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte, podem existir mais animais mortos ou feridos dispersos pela propriedade, uma vez que o rebanho se tresmalhou na sequência do ataque dos cães.

A GNR, segundo a mesma fonte, deslocou-se também ao início da tarde deste sábado ao local, recolheu o depoimento do proprietário dos ovinos e também espera ouvir nas próximas horas os responsáveis pela montaria aos javalis e os proprietários das matilhas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)