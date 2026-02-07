Pelo menos seis ovinos mortos e outros 20 feridos em ataque de cães em Nisa

Seis ovinos morreram e outros 20 ficaram feridos este sábado após ataque de cães, supostamente ligados a uma montaria aos javalis que decorria na zona de Nisa, distrito de Portalegre, disse fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da Guarda Nacional Republicana (GNR) indicou à agência Lusa que esta situação ocorreu numa propriedade na zona de Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, ao início da tarde deste sábado.

Segundo a mesma fonte, podem existir mais animais mortos ou feridos dispersos pela propriedade, uma vez que o rebanho se tresmalhou na sequência do ataque dos cães.

A GNR, segundo a mesma fonte, deslocou-se também ao início da tarde deste sábado ao local, recolheu o depoimento do proprietário dos ovinos e também espera ouvir nas próximas horas os responsáveis pela montaria aos javalis e os proprietários das matilhas.