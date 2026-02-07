Ouvir
Violência doméstica

Prisão preventiva para homem por maltratar mãe de 88 anos

07 fev, 2026 - 18:49 • Lusa

Homem de 67 anos foi detido na quinta-feira por ter empurrado a mãe de 88 anos "por motivos fúteis", segundo a PSP de Lisboa. A idosa revelou às autoridades que o "filho consome álcool e estupefacientes desde a adolescência".

A+ / A-

Um homem de 67 anos foi detido em Oeiras por suspeito do crime de violência doméstica contra a sua mãe, de 88 anos e com mobilidade bastante reduzida, e ficou em prisão preventiva, disse este sábado a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa deu conta de que o homem foi detido na quinta-feira "fora de flagrante delito", na sequência de uma chamada sobre desavenças em ambiente familiar naquele concelho do distrito de Lisboa.

Segundo a PSP, os polícias estabeleceram contacto com a vítima, que relatou "ter sido empurrada pelo filho por motivos fúteis".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a investigação, a idosa descreveu à PSP "um padrão prolongado de maus-tratos físicos e psicológicos, referindo que o filho consome álcool e estupefacientes desde a adolescência" e se tornou "progressivamente mais agressivo".

"Relatou empurrões repetidos, episódios em que o suspeito lhe cospe no rosto, destruição de objetos no interior da habitação e injúrias constantes, com recurso a expressões insultuosas e ameaçadoras, o que a leva a refugiar-se no quarto e a evitar cruzar-se com o agressor", lê-se na nota.

Há cerca de quatro meses, a mulher "sofreu uma queda provocada por um 'encosto' do suspeito, da qual resultou uma fratura da bacia e a consequente mobilidade reduzida, tendo necessitado de tratamento hospitalar".

"Atendendo à idade avançada da vítima, à sua especial vulnerabilidade física, ao historial de episódios anteriores e às recentes comunicações à polícia, foram emitidos mandados de detenção fora de flagrante delito para o suspeito, que foi localizado e detido", precisou a PSP.

Após sujeito a primeiro interrogatório judicial, o homem ficou sob a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

