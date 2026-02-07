Proteção Civil avisa que depressão Marta vai deslocar-se para norte e prevê novas deslocações de pessoas

[notícia atualizada às 13h50 com número de pessoas deslocadas]

A Proteção Civil considera que o território nacional está com “um quadro meteorológico complexo de risco”, alertando para o vento forte e persistente provocado pela depressão Marta que se vai deslocar para o norte do país.

"Terminámos há pouco mais uma atualização do quadro meteorológico, juntamente com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e com a Agência Portuguesa do Ambiente. Mantemos as previsões para o dia de hoje do vento forte e persistente, embora haja aqui um deslocamento da depressão Marta para o norte do país e, portanto, afetando outras regiões que até agora não estavam previstas a afetar", disse este sábado o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Mário Silvestre falava no ponto de situação feito às 12h40 na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, concelho de Oeiras.

Noutro plano, neste ponto de situação o comandante Mário Silvestre avançou que já foi necessário deslocar 1.163 pessoas, todas realojadas, e admitiu como "bastante elevada" a probabilidade do número aumentar devido aos caudais dos rios, sobretudo na Lezíria do Tejo e Sado.

“Mantendo os caudais que temos neste momento a probabilidade de termos mais desalojados e evacuações preventivas é bastante elevada”, disse Silvestre.

Segundo o responsável, não é possível para já fazer qualquer previsão de desagravamento do cenário de cheias e de regresso a casa dos deslocados, sendo uma situação “em avaliação permanente”, mas sublinhou que todos os deslocados foram realojados ou em serviços municipais de apoio à população ou pela Segurança Social.