Proteção Civil: “Esta noite foi muito calminha”

Madrugada de sábado calma, no olhar da Proteção Civil. Os serviços registaram, entre a meia e as 8h00, 33 ocorrências, nenhuma delas com gravidade.

“Esta noite foi muito calminha”, diz à Renascença o comandante José Costa.

“Felizmente, houve apenas, até as 8h00, 33 ocorrências, principalmente inundações e quedas de árvore”, detalha

“A região mais afetada, foi Lisboa e Vale do Tejo… A Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste. Não há vítimas a registar.”

No balanço global, José Costa avança que “desde o dia 28 de janeiro e as 8h00 deste sábado, temos, são 20.658 as ocorrências”.

“A área mais afetada foi mesmo a região de Coimbra”, precisa.

A Proteção Civil mantém-se em prontidão máxima, perante a ameaça da tempestade Marta, que trará muita chuva e vento, sobretudo no Sul.