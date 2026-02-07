Proteção Civil pede "máximo cuidado" na reparação dos telhados das casas

O comandante nacional da Proteção Civil alertou este sábado para o elevado número de hospitalizações e ferimentos em trabalhos de reparação de telhados e recomendou medidas de proteção como o uso de uma corda para evitar quedas em altura.

No "briefing" para um ponto de situação dos trabalhos de prevenção, monitorização e ajuda às populações afetadas pelo mau tempo, o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pediu "o máximo cuidado nos trabalhos que são efetuados nos telhados das casas".

"Há muitas pessoas a recuperar telhados de casas e isso tem causado um conjunto de acidentes bastante graves. O hospital de Leiria tem várias centenas de acidentes relacionados com este tipo de trabalhos. Portanto, muito cuidado neste tipo de trabalhos, adotem todas as medidas preventivas. Mais que não seja uma corda amarrada à chaminé e amarrada à própria cintura evitará uma queda em altura que poderá ter danos significativos", disse Mário Silvestre.

Risco de deslizamento de terras

Outra das preocupações da Proteção Civil passa pelos riscos de deslizamentos de terras no território nacional devido ao mau tempo, adiantando que foram feitos estudos com o LNEC para avaliação de riscos nas encostas e vertentes.

"Na península de Setúbal, na Costa da Caparica, houve um movimento de massas. Continuamos a alertar que um dos riscos maiores que neste momento temos nas zonas de vertentes elevadas, ou seja, com declives, é o movimento de massas, ou seja, as chamadas derrocadas, e neste caso afetou três prédios", disse Mário Silvestre.

O responsável acrescentou também que na zona da Grande Lisboa também houve um movimento de massas com sete habitações com danos e duas em avaliação, além de outra situação em Mafra afetando uma habitação e com nove deslocados.

"O que estamos a ter neste momento recorrentemente nas zonas urbanas é as tais derrocadas, movimentos de massa sublinhamos a necessidade de haver extremo cuidado para as pessoas que moram nas imediações de arribas ou em zonas com elevado declive que é crítico que vão observando essas vertentes e perceber se há ou não algum tipo de movimento de massa", aconselhou.