Mau tempo

Arruda dos Vinhos pode ficar sem abastecimento de água

08 fev, 2026 - 20:30 • Anabela Góis com Redação

Foram detetados danos na conduta que abastece o município, devido ao mau tempo.

A sede do concelho de Arruda dos Vinhos pode ficar sem água nas próximas horas. Foram detetados danos na conduta que abastece o município, devido ao mau tempo.

"Temos aqui uma situação, numa conduta adutora da EPAL, que está a dificultar a sede do concelho, essencialmente o abastecimento de água, que neste momento está comprometido."

O problema afeta "milhares de pessoas" e pode impedir a reabertura de escolas nesta segunda-feira. "Esta situação da água põe em causa a continuidade, em termos de abertura, do Centro Escolar de Arruda e o Centro Escolar do Telheiro, a somar já ao encerramento que já estava previsto do Centro Escolar de Arranhão, também".

À Renascença o autarca da Azambuja diz que todas as 42 pessoas retiradas de casa foram realojadas.

