Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 08 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Acidente

Duas pessoas em estado grave após serem atropeladas por autocarro em Rio Tinto

08 fev, 2026 - 13:51 • Lusa

Autocarro despistou-se. Vítimas transportadas para o Hospital S. João.

A+ / A-

Duas pessoas ficaram em estado grave após terem sido atropeladas este domingo por um autocarro que se despistou em Rio Tinto, Gondomar, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

De acordo com a mesma fonte, o despiste aconteceu na Rua Afonso de Albuquerque e as duas vítimas foram transportadas para o Hospital de S. João, no Porto.

O alerta foi dado às 11h00 e estiveram no local a PSP, uma viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de Santo António, outra do Hospital de S. João, uma ambulância de suporte imediato de vida de Gondomar e os Bombeiros Voluntários da Areosa Rio Tinto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 08 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)