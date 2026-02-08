E-Redes regista cerca de 70 mil clientes sem eletricidade ao meio-dia

Cerca de 70 mil clientes da E-Redes no território continental permaneciam, às 12h00 deste domingo, sem fornecimento de energia elétrica. Deste total, 62 mil localizam-se na zona mais afetada pela depressão Kristin.

A E-Redes confirma a tendência de diminuição do número de clientes sem eletricidade, após o aumento registado no sábado, na sequência da passagem da depressão Marta.

De acordo com a empresa, pelas 3h00 de sábado estavam ainda por abastecer cerca de 56 mil clientes na área atingida pela depressão Kristin. No entanto, com o agravamento das condições meteorológicas provocado pela depressão Marta, o número subiu para 124 mil clientes sem energia nessa zona, às 19h30 de sábado, totalizando então 167 mil clientes sem eletricidade em todo o continente.

Ao início da tarde deste domingo, o número baixou para cerca de 70 mil clientes sem ligação à rede elétrica em todo o país.

O distrito de Leiria é o mais afetado, concentrando cerca de 42 mil clientes sem fornecimento de energia, seguido de Santarém, com nove mil, Coimbra, com oito mil, e Castelo Branco, com cerca de dois mil.

No balanço anterior, divulgado às 8h00, a E-Redes dava conta de 76 mil clientes ainda sem eletricidade.