Na freguesia de Bidoeira de Cima, em Leiria, continua a não haver energia, a água vai e vem e quase não há comunicações desde a passagem da tempestade Kristin pela região.

“Sobrevive-se”, conta-nos Inês, coordenadora do centro de apoio da freguesia, instalado no centro recreativo local.

“A água tinha regressado ontem, mas, de repente, com o corte e a queda de árvores por causa destas chuvas, as raízes levantaram com algumas condutas de água e ficámos outra vez sem água. Agora, já voltámos a ter, mas ainda não temos luz e, basicamente, não há rede” [de telecomunicações].

“Na verdade, falta-nos tudo. Tudo o que é essencial para viver”, remata a jovem, apreensiva, depois de perceber que também no centro recreativo – único espaço com energia da aldeia - começou a entrar água das chuvas pelo telhado. “Não sei por quanto mais tempo aguentamos aqui."

É ao centro que chegam todas as doações de bens essenciais que depois são distribuídos pelas famílias e até por “freguesias vizinhas”, mas também os voluntários que batem à porta.

É o caso de Elsa Rebelo, que veio de Alcobaça com mais uns quantos amigos. Está de pá na mão à porta do centro recreativo. “Estamos à espera de instruções. Possivelmente, vamos limpar as ruas. Estamos para o que for preciso”, diz a alcobacense, de 50 anos. Ao lado, está a amiga Paula com um molho de vassouras.

E quando não estão garantidas as condições básicas para a normalidade, a população garante não ter condições, “nem cabeça” para ir este domingo a votos.

“De todo, eleições não é a nossa prioridade” diz-nos, prontamente, Marlene.

“Ninguém tem condições nem físicas, nem psicológicas para ir votar”, conta-nos Rosa enquanto prepara na cozinha do centro recreativo o que vai ser o almoço dos voluntários elogiando a decisão da junta de freguesia em adiar as eleições para o próximo domingo.

“Estou convencido que a freguesia não está preparada para ir, agora, votar. A gente tem é de se preparar para procurar os meios e desenrascarmo-nos para não nos chover dentro de casa”, remata Armando.