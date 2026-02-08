Ouvir
reportagem Bidoeira de Cima

"Eleições? Não é a nossa prioridade”

08 fev, 2026 - 07:00 • Isabel Pacheco

Em Bidoeira de Cima, não se vota este domingo. A freguesia de Leiria atingida pela tempestade Kristin continua sem luz e telecomunicações. A população diz não ter condições nem sequer "cabeça" para as eleições. Não muito diferente é o quadro que se verifica em Milagres, onde a paróquia, apesar das dificuldades, tenta estar presente e próxima.

Na freguesia de Bidoeira de Cima, em Leiria, continua a não haver energia, a água vai e vem e quase não há comunicações desde a passagem da tempestade Kristin pela região.

“Sobrevive-se”, conta-nos Inês, coordenadora do centro de apoio da freguesia, instalado no centro recreativo local.

“A água tinha regressado ontem, mas, de repente, com o corte e a queda de árvores por causa destas chuvas, as raízes levantaram com algumas condutas de água e ficámos outra vez sem água. Agora, já voltámos a ter, mas ainda não temos luz e, basicamente, não há rede” [de telecomunicações].

“Na verdade, falta-nos tudo. Tudo o que é essencial para viver”, remata a jovem, apreensiva, depois de perceber que também no centro recreativo – único espaço com energia da aldeia - começou a entrar água das chuvas pelo telhado. “Não sei por quanto mais tempo aguentamos aqui."

É ao centro que chegam todas as doações de bens essenciais que depois são distribuídos pelas famílias e até por “freguesias vizinhas”, mas também os voluntários que batem à porta.

É o caso de Elsa Rebelo, que veio de Alcobaça com mais uns quantos amigos. Está de pá na mão à porta do centro recreativo. “Estamos à espera de instruções. Possivelmente, vamos limpar as ruas. Estamos para o que for preciso”, diz a alcobacense, de 50 anos. Ao lado, está a amiga Paula com um molho de vassouras.

E quando não estão garantidas as condições básicas para a normalidade, a população garante não ter condições, “nem cabeça” para ir este domingo a votos.

“De todo, eleições não é a nossa prioridade” diz-nos, prontamente, Marlene.

“Ninguém tem condições nem físicas, nem psicológicas para ir votar”, conta-nos Rosa enquanto prepara na cozinha do centro recreativo o que vai ser o almoço dos voluntários elogiando a decisão da junta de freguesia em adiar as eleições para o próximo domingo.

“Estou convencido que a freguesia não está preparada para ir, agora, votar. A gente tem é de se preparar para procurar os meios e desenrascarmo-nos para não nos chover dentro de casa”, remata Armando.

“Ajudem-nos”

A poucos quilómetros da Bidoeira, no largo frente ao Santuário do Senhor de Jesus dos Milagres, duas crianças distraem-se a jogar à bola entre os intervalos da chuva.

É a imagem possível de uma aparente normalidade que José Vale – coordenador da proteção civil da junta de freguesia de Milagres - garante que não existe.

“Ajudem-nos”, diz em tom de desespero. “Já pedi socorro às operadoras para colocarem aqui antenas móveis de apoio à população porque estamos isolados do mundo, das notícias, de energia, de tudo”, conta explicando que o seu caso é de quase toda a população da aldeia.

“A minha casa não tem energia há 11 dias. Já tenho água, mas chove-me dentro de casa. Enfim, estamos isolados”, diz José lamentando que pela freguesia “nada ainda é o normal”.

“Se daqui a um ano tivermos iguais ao dia 27 [janeiro] já é muito bom”.

Igreja tenta estar próxima: “Não é muito com sermões, mas é com a presença”

No edifício da junta de freguesia de Milagres, vários militares desdobram-se na reparação de telhado para evitar que o vento da depressão Marta cause mais estragos para além dos provocados pela tempestade Kristin a 27 de janeiro.

Nem o Santuário do Senhor Jesus dos Milagres escapou à depressão. Os estragos no telhado obrigam a que este domingo a eucaristia seja celebrada “num salão improvisado”, conta-nos o pároco Virgílio do Rocio Francisco. Ainda assim , nada impede a presença e a proximidade do “ser igreja”.

“Nestas ocasiões, não é muito com sermões, mas é com a presença”, atira o sacerdote que acumula as paróquias de Bidoeira de Cima e Milagres.

“De facto, a nossa fé assenta na morte e Ressurreição. Portanto, na pior desgraça que aconteceu da morte injusta e violenta. E daí é que vem tudo novo”, acrescenta o pároco lembrando que, por vezes, não é preciso muito. “Pode ser um aperto de mão e ajudar a olhar para frente”. E, explica Virgílio Francisco, é essa a mensagem de esperança que quer deixar na homilia deste domingo.

“É importante que nós, que temos Cristo connosco, não percamos a esperança. Havemos de ter Luz. Havemos de ser sal, havemos de ser Esperança”.

Saiba Mais
