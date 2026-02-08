Em Arruda dos Vinhos nem todos compreendem que não se possa votar

Assim que entra num dos cafés existentes no centro de Arruda dos Vinhos, Albertino Vicente partilha a sua perplexidade. “Não sei porque é que não há eleições no concelho, se cada pessoa vota na sua freguesia e o Presidente da República fez um apelo para que toda a gente fosse votar”, diz o reformado, à Renascença, sublinhando que vai participar na eleição do próximo Presidente da República, mesmo que só possa fazê-lo no próximo domingo, dia 15. “É um dever cívico.”

Tal como Albertino Vicente, em Arruda dos Vinhos há 12.162 eleitores que não podem votar neste dia, devido às consequências das recentes depressões atmosféricas que provocaram deslizamentos de terras, abatimentos de vias e inundações em diversas zonas do País. Além deste concelho do distrito de Lisboa, há outros como Alcácer do Sal e a Golegã em que a população não pode contribuir, por enquanto, para a escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ao todo, há 36.852 portugueses que viram a sua participação eleitoral adiada para a semana.

A decisão não agrada a todos. É o caso de Doroteia Cardoso que reside no concelho de Arruda dos Vinhos: “Os portugueses deviam votar todos no mesmo dia, fosse para a semana ou daqui a duas semanas. Podíamos deixar o tempo acalmar mais. Não havia necessidade de se fazer assim”, lamenta, contando que as estradas no concelho “estão todas partidas”.