Encontrado corpo em praia de Vila Nova de Gaia

08 fev, 2026 - 15:33 • Anabela Góis com Redação

Tudo indica ser do homem de nacionalidade brasileira, desaparecido desde 31 de janeiro, depois da embarcação em que seguia, ter virado.

Foi encontrado um corpo na Praia das Pedras Amarelas em Vila Nova de Gaia, na manhã deste domingo, que tudo indica ser do homem de nacionalidade brasileira, desaparecido desde 31 de janeiro, depois da embarcação em que seguia ter virado.

De acordo com um comunicado enviado pela Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi dado cerca das 10 da manhã, por um popular que se encontrava na zona. O auto de verificação foi dado no local pelo médico do INEM.

A polícia Marítima do Douro tomou conta da ocorrência e após diligências efetuadas pela Polícia Judiciária e contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal.

