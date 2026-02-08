Forças Armadas empenharam mais de 2.500 militares em 41 concelhos

As Forças Armadas mobilizaram, este domingo, um total de 2.552 militares no âmbito da operação “Intempéries”, em apoio às populações afetadas pelo agravamento das condições meteorológicas em 41 concelhos do país.

Segundo o ponto de situação divulgado às 17h00, foram empenhadas 365 viaturas, 25 máquinas de engenharia, 67 botes, quatro embarcações semirrígidas e duas lanchas anfíbias de reabastecimento. Durante o dia de hoje, foram resgatadas 37 pessoas e realizados trabalhos de limpeza e remoção de cerca de 62 toneladas de escombros.

As ações incluíram ainda o reconhecimento de 63 quilómetros de infraestruturas elétricas com recurso a sistemas aéreos não tripulados, a desobstrução de 18 quilómetros de acessos, operações de contenção de caudais, relocalização de pessoas e bens através de meios anfíbios, vigilância aérea das zonas afetadas e ações de proximidade junto das populações.

Desde o início da operação, a 28 de janeiro, até este domingo, foram resgatadas 252 pessoas e apoiadas cerca de 1.955 em alojamento e alimentação. As Forças Armadas disponibilizaram 1.860 camas em 15 unidades militares, distribuíram 936 refeições e instalaram ou cederam 290 lonas para cobertura de habitações danificadas.

No mesmo período, foram reparadas mais de 103 habitações e edifícios públicos e transportadas 5,7 toneladas de material por via aérea e 292 toneladas por via terrestre, incluindo bens de primeira necessidade. Estão também a ser utilizados 54 equipamentos Starlink para comunicações de emergência.

No domínio da limpeza e acessos, foram desobstruídos cerca de 380 quilómetros de itinerários rodoviários e recolhidas aproximadamente 725 toneladas de detritos. Foram ainda construídos 220 metros de barreiras de contenção, com a utilização de quase 12 mil sacos de areia.

Até ao momento, já foram realizadas 30 horas de voo nesta operação. Mantêm-se em alta prontidão seis helicópteros, uma aeronave de transporte C-130, uma aeronave de reconhecimento P-3C e uma aeronave KC-390 da Força Aérea.

No total acumulado desde 28 de janeiro, estiveram empenhados 16.870 militares, apoiados por 2.085 viaturas e 179 máquinas de engenharia. As Forças Armadas reafirmam o compromisso permanente com a proteção e o bem-estar das populações.