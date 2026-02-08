Homem arrastado no metro por 30 metros com uma mão presa na porta

Um homem, de 82 anos, foi arrastado no metro por 30 metros com uma mão presa na porta da composição em Vila Nova de Gaia, Porto.

O incidente aconteceu pelas 18h30 na estação de metro de João de Deus, confirmou à Renascença fonte da Metro do Porto.

O homem tem ferimentos na mão e na cabeça.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte da Metro do Porto, a vítima foi "assistida pelo INEM" e transportada para o hospital, adiantando ainda que o cliente "ficou com a mão presa do lado exterior do veículo e foi arrastado".

A Metro do Porto disse ainda que se desconhece, para já, qual a unidade hospitalar onde se encontra e a gravidade dos ferimentos.

As testemunhas no local contaram que o homem foi arrastado até embater num poste de trânsito, no final da paragem.

Sabe-se ainda que, para impedir um cenário de maior gravidade, uma passageira puxou a manivela de segurança.

Com a circulação temporariamente interrompida entre as estações de Dom João II e Câmara de Gaia, os passageiros estiveram fora das carruagens até as viagens serem retomadas, em pouco menos de uma hora.

Para o local foram encaminhadas sete viaturas das equipas de socorro, entre Sapadores de Vila Nova de Gaia, técnicos do INEM e PSP.