Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Vila Nova de Gaia

Homem arrastado no metro por 30 metros com uma mão presa na porta

08 fev, 2026 - 18:40 • Miguel Marques Ribeiro , Catarina Magalhães

À saída da estação de metro de João de Deus, em Vila Nova de Gaia, homem de 82 anos ficou com a mão presa na porta da composição e foi arrastado até ao final da paragem.

A+ / A-

Um homem, de 82 anos, foi arrastado no metro por 30 metros com uma mão presa na porta da composição em Vila Nova de Gaia, Porto.

O incidente aconteceu pelas 18h30 na estação de metro de João de Deus, confirmou à Renascença fonte da Metro do Porto.

O homem tem ferimentos na mão e na cabeça.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo a mesma fonte da Metro do Porto, a vítima foi "assistida pelo INEM" e transportada para o hospital, adiantando ainda que o cliente "ficou com a mão presa do lado exterior do veículo e foi arrastado".

A Metro do Porto disse ainda que se desconhece, para já, qual a unidade hospitalar onde se encontra e a gravidade dos ferimentos.

As testemunhas no local contaram que o homem foi arrastado até embater num poste de trânsito, no final da paragem.

Sabe-se ainda que, para impedir um cenário de maior gravidade, uma passageira puxou a manivela de segurança.

Com a circulação temporariamente interrompida entre as estações de Dom João II e Câmara de Gaia, os passageiros estiveram fora das carruagens até as viagens serem retomadas, em pouco menos de uma hora.

Para o local foram encaminhadas sete viaturas das equipas de socorro, entre Sapadores de Vila Nova de Gaia, técnicos do INEM e PSP.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 08 fev, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)