Mau tempo. Autarca de Montemor-o-Velho acusa APA de não deixar funcionar bombagem

08 fev, 2026 - 11:06 • Lusa

No sábado, várias ruas do centro da vila de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, já estavam cortadas ao trânsito devido à subida das águas do Montego.

O presidente da Câmara de Montemor-o-Velho acusou este domingo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de não deixar ligar a bombagem que permitiria retirar a água acumulada naquele município do Baixo Mondego, considerando "vergonhosa" a "inoperância" da autoridade ambiental.

Questionado pela agência Lusa sobre se a única bomba instalada nas comportas do Foja, a jusante de Montemor-o-Velho e da povoação da Ereira, já funciona -- depois de as autoridades terem estado vários dias a tentar ligar o equipamento -- José Veríssimo começou por dizer não querer falar sobre o assunto, classificando-o de "mais uma vergonha", mas acabou por falar numa alegada "falta de autorização" da APA para "ligar" a bombagem.

"Infelizmente as pessoas continuam sentadas na cadeira e não querem resolver os problemas", acusou o autarca.

