Mau Tempo: Câmara de Leiria garante 102 escolas abertas a partir de segunda-feira

O Município de Leiria garante o funcionamento, a partir de segunda-feira, de 102 escolas, faltando reabrir 11 estabelecimentos de ensino em todo o concelho, após terem sido criadas as condições para o regresso dos alunos às atividades letivas.

Na sequência da avaliação técnica realizada, a Câmara de Leiria informou hoje que reabrem esta segunda-feira, dia 9, mais 11 escolas do concelho.

"Após os efeitos provocados pelo mau tempo, a autarquia, em articulação com os diretores dos agrupamentos de escolas e os presidentes das juntas de freguesia, procede a uma avaliação diária das condições existentes em cada estabelecimento de ensino", lê-se numa nota de imprensa. .

Segundo a autarquia, esta monitorização contínua "permite aferir, de forma sustentada e rigorosa, se estão reunidas as condições de segurança necessárias para o funcionamento das atividades letivas presenciais".

Na sequência deste processo de acompanhamento, esta segunda-feira reabre a Escola Básica 2,3 de Marrazes, de forma parcial, com aulas para os 5.º e 6.º anos e 9.º ano, nas disciplinas de Português e Matemática. Os alunos dos 7.º e 8.º anos terão ensino com disponibilização de conteúdos na plataforma "online" do agrupamento com acompanhamento docente à distância. .

Neste agrupamento também abre portas a Escola Básica (EB) de Sismaria da Gândara.

No Agrupamento de Escolas (AE) Rainha Santa Isabel, na Carreira, entram em funcionamento as EB de Moita da Roda (EB e JI), de Outeiro da Fonte, de Serra do Porto Urso, de Souto da Carpalhosa (EB e JI), de Vale da Pedra e Rainha Santa Isabel.

Haverá deslocalização de salas da EB de Carreira (EB e JI) para sede da Junta de Freguesia, sendo que o edifício que acolhe estes alunos ainda está sem condições, disse à Lusa a vereadora da Câmara de Leiria Anabela Graça.