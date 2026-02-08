Mau Tempo: Câmara de Leiria garante 102 escolas abertas a partir de segunda-feira

08 fev, 2026 - 18:49 • Lusa
O Município de Leiria garante o funcionamento, a partir de segunda-feira, de 102 escolas, faltando reabrir 11 estabelecimentos de ensino em todo o concelho, após terem sido criadas as condições para o regresso dos alunos às atividades letivas.
Na sequência da avaliação técnica realizada, a Câmara de Leiria informou hoje que reabrem esta segunda-feira, dia 9, mais 11 escolas do concelho.
"Após os efeitos provocados pelo mau tempo, a autarquia, em articulação com os diretores dos agrupamentos de escolas e os presidentes das juntas de freguesia, procede a uma avaliação diária das condições existentes em cada estabelecimento de ensino", lê-se numa nota de imprensa. .
Segundo a autarquia, esta monitorização contínua "permite aferir, de forma sustentada e rigorosa, se estão reunidas as condições de segurança necessárias para o funcionamento das atividades letivas presenciais".
Na sequência deste processo de acompanhamento, esta segunda-feira reabre a Escola Básica 2,3 de Marrazes, de forma parcial, com aulas para os 5.º e 6.º anos e 9.º ano, nas disciplinas de Português e Matemática. Os alunos dos 7.º e 8.º anos terão ensino com disponibilização de conteúdos na plataforma "online" do agrupamento com acompanhamento docente à distância. .
Neste agrupamento também abre portas a Escola Básica (EB) de Sismaria da Gândara.
No Agrupamento de Escolas (AE) Rainha Santa Isabel, na Carreira, entram em funcionamento as EB de Moita da Roda (EB e JI), de Outeiro da Fonte, de Serra do Porto Urso, de Souto da Carpalhosa (EB e JI), de Vale da Pedra e Rainha Santa Isabel.
Haverá deslocalização de salas da EB de Carreira (EB e JI) para sede da Junta de Freguesia, sendo que o edifício que acolhe estes alunos ainda está sem condições, disse à Lusa a vereadora da Câmara de Leiria Anabela Graça.
Mau tempo
A EB 2,3 Dr. Correia Alexandre (AE de Caranguejeira e Santa Catarina da Serra) e as EB de Colmeias e de Bidoeira de Cima (EB e JI) do AE das Colmeias também retomam a atividade letiva.
"O Município mantém o acompanhamento permanente da situação, em estreita articulação com a comunidade educativa e as juntas de freguesia, reforçando que a segurança constitui o critério prioritário na tomada de decisão", adianta no comunicado.
Segundo a autarquia, a reabertura dos restantes estabelecimentos de ensino registar-se-á "à medida que fiquem garantidas todas as condições exigidas".
Anabela Graça revelou ainda que durante o fim de semana foi possível colocar 11 geradores nas 11 escolas que ainda não tinham eletricidade, garantindo que todo o parque escolar que estará a funcionar segunda-feira terá energia. "Queremos reabrir as escolas que faltam esta terça-feira", assegurou a autarca.
Catorze pessoas morreram em Portugal desde o dia 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.
O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.