Em Destaque
Mau tempo. Porto de Mós tem cerca de 5 milhões de danos em espaços e edifícios públicos

08 fev, 2026 - 12:30 • Lusa

O levantamento de danos ainda está em curso.

O concelho de Porto de Mós, no distrito de Leiria, teve cerca de cinco milhões de euros (ME) de prejuízos em edifícios e espaços públicos, devido ao mau tempo registado nos últimos dias, revelou o presidente da Câmara Municipal.

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Porto de Mós, Jorge Vale, indicou que, apesar de o levantamento dos danos continuar a ser feito pelo município, “uma estimativa por alto” aponta que os estragos causados em espaços e estruturas públicas estejam na ordem dos cinco milhões de euros.

Além disso, “mais de 200 pessoas manifestaram prejuízos nas suas habitações e também uma série de empresas, ligadas quer à indústria quer aos serviços, tiveram prejuízos", acrescentou.

No sábado, devido à passagem da depressão Marta por Portugal continental, o número de clientes da E-Redes sem energia elétrica em Porto de Mós “aumentou de uma forma mais ou menos significativa”, passando de 750 para cerca de 1.800, apesar de algumas situações já terem sido resolvidas.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Tópicos
