Mau tempo. Proteção Civil avisa que situação mantém-se crítica

08 fev, 2026 - 13:26 • Lusa

Comandante nacional alertou para novo agravamento a partir do final da tarde .

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou este domingo que, apesar do desagravamento meteorológico das últimas horas, "a situação continua bastante crítica" em relação a risco de cheias, pela saturação de solos a albufeiras em níveis máximos.

"Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica com todas as albufeiras nos seus níveis máximos de armazenamento e, portanto, estas condições meteorológicas para o final do dia de hoje, madrugada de segunda-feira e para dia 10, terça-feira, onde está previsto mais um episódio meteorológico, [que] poderá ter alguma severidade, continuam a ser críticas e a manter-nos todos em profunda situação de alerta", disse o comandante nacional da ANEPC, Mário Silvestre.

No "briefing" das 12h00 sobre o ponto de situação na prevenção e apoio às zonas e populações afetadas pelo mau tempo, na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras, o comandante nacional alertou para novo agravamento a partir do final da tarde deste domingo e para a possibilidade de precipitação forte nos distritos litorais do continente até Aveiro, "que poderá ser para aviso amarelo em algumas zonas".

A Proteção Civil regista até ao momento 11.213 ocorrências e mais de 1.272 deslocados, sobretudo devido a deslizamentos de terras, "a situação que mais desalojados está a criar", sublinhou Mário Silvestre, que pediu especial atenção das populações a eventuais situações de risco.

