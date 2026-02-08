Mau tempo: Torres Vedras cancela Carnaval entre os dias 12 e 18

Torres Vedras decidiu cancelar entre os dias 12 e 18 os festejos do Carnaval do concelho, um dos maiores e mais tradicionais do país, devido ao mau tempo que provocou prejuízos no concelho, foi hoje anunciado.

"Perante a situação excecional que o concelho de Torres Vedras e a região atravessam, resultante de fenómenos climáticos extremos, e tendo como prioridade absoluta a segurança e o bem-estar das populações, o Carnaval de Torres Vedras não se realizará entre 12 e 18 de fevereiro", divulgou a organização em comunicado.

"O município mantém a intenção de realizar o Carnaval quando e se estiverem reunidas as condições necessárias, em data a definir", é ainda referido.

No comunicado sublinha-se que "a prioridade é a recuperação do território, o apoio às famílias afetadas e a reposição da normalidade".

Já tinha sido cancelada a inauguração, no centro da cidade, do monumento alusivo ao evento, a 23 de janeiro, e a ida a Lisboa de uma embaixada carnavalesca, no sábado da semana passada.

O Carnaval de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, tem este ano como tema "Mundo encantado".

Conhecido como "o mais português de Portugal" por manter as tradições do Entrudo português, celebrou o seu primeiro centenário e foi inscrito no Património Cultural Imaterial Nacional em 2023.

É conhecido pela sátira social e política, a originalidade dos seus carros alegóricos e pela forte participação popular e envolvimento da comunidade.

As manifestações do Carnaval espontâneo em Torres Vedras, característica que persiste até hoje, remontam ao século XIX, mas foi em 1923 que uma elite local republicana e um grupo social comercial/industrial emergente iniciou os festejos organizados nas ruas.

Os primeiros reis da festa, dois homens, e a comitiva régia, composta por ministros, embaixadores e "matrafonas" surgiram em 1924.