Em Destaque
Segunda volta

Presidenciais. Saiba aqui qual é o seu local de voto

08 fev, 2026 - 09:19 • Ricardo Vieira

Os eleitores que têm dúvidas ou não sabem onde é a sua assembleia de voto têm várias formas de conhecer essa informação.

As eleições presidenciais acontecem neste domingo. A autoridades disponibilizam várias formas para saber qual é o local de voto e a assembleia e mesa onde votar. Neste dia, mais de 11 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, que vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa.

Para saber o local onde deve votar:

  • Pode enviar uma mensagem de telemóvel para o número 3838 com o texto: "RE (espaço) número do Cartão de Cidadão (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD)]". Exemplo para nascidos em 6 de maio de 1928: RE 12345678 19280506. A resposta é imediata;
  • Em alternativa, pode consultar essa informação no site www.recenseamento.pt, introduzindo os mesmos dados;
  • Pode, também, conhecer o local de voto nos serviços da sua Junta de Freguesia, abertos no dia da eleição.

Se não tiver nenhum documento, poderá votar se duas pessoas atestarem a sua identidade ou se for reconhecido pelos membros da mesa de voto.

Quem mudou recentemente de morada, mas ainda não atualizou o Cartão de Cidadão, terá de votar no local correspondente à morada antiga.

Se tiver pedido para votar antecipadamente, mas não o fez, pode votar no domingo como qualquer outro eleitor, no local onde está recenseado, bastando apresentar o documento de identificação.

No caso de engano ao preencher o boletim de voto, deve devolvê-lo à mesa e solicitar outro. Também pode inutilizá-lo, preenchendo todos os quadrados, sendo o voto automaticamente anulado.

Para o sufrágio deste domingo estão inscritos 11.039.672 eleitores, mais 174.662 do que nas eleições presidenciais de 2021.

As assembleias de voto estão abertas entre as 8h00 e as 19h00.

Saiba Mais
