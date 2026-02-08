Proteção Civil mantém alerta: mau tempo continua e cheias preocupam autoridades

O mau tempo continua a marcar o ritmo em Portugal continental nas próximas horas. A Proteção Civil alerta para a manutenção de um cenário meteorológico adverso, com risco elevado de cheias, sobretudo em zonas ribeirinhas, e de movimentos de massa em várias regiões do país.

O comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, voltou a apelar à prudência, sublinhando que “todo o cuidado é pouco”, sobretudo para as populações que vivem junto a rios e linhas de água, onde a subida dos caudais pode ser rápida e imprevisível.

Em conferência de imprensa ao final da tarde, na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, o responsável explicou que o país ainda sente os efeitos da depressão Marta, responsável por precipitação persistente no litoral, mais intensa nas regiões Centro e Sul. Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, a precipitação continua sob a forma de neve.

O cenário meteorológico pode agravar-se já na terça-feira no Norte do país, com especial incidência no Minho e na área do Grande Porto, onde são esperados novos períodos de chuva forte.

A Proteção Civil mantém especial atenção a vários cursos de água. O risco significativo de inundações mantém-se nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado. Outros rios, como Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana, continuam também sob vigilância devido à possibilidade de cheias.

Desde o final de janeiro, o impacto sucessivo das depressões levou à ativação de nove planos distritais e 117 planos municipais de emergência, além da emissão de 19 declarações de situação de alerta. O plano especial de emergência para a Bacia do Tejo mantém-se no nível vermelho, o mais elevado.

A precipitação intensa continua a ser o principal fator de risco para deslizamentos de terras. As autoridades reforçam os conselhos à população: evitar atravessar estradas inundadas, procurar zonas elevadas, desligar eletricidade e gás, proteger equipamentos essenciais e garantir a segurança de crianças e animais.

A Proteção Civil pede ainda que sejam comunicadas situações como fissuras no solo, quedas de árvores ou deslizamentos, alertando para o perigo de cabos elétricos caídos, que podem continuar sob tensão.

Desde a semana passada, 14 pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta. O mau tempo provocou também centenas de feridos e desalojados, além de prejuízos significativos em habitações, empresas e infraestruturas.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo continuam a ser as mais afetadas.

Entretanto, o Governo prolongou a situação de calamidade até ao dia 15 em 68 concelhos do país e anunciou um pacote de apoios que pode atingir os 2,5 mil milhões de euros.