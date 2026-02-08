Ouvir
Queda parcial de habitação deixa cinco pessoas desalojadas em Coimbra

08 fev, 2026 - 14:02 • Lusa

A habitação ruiu na localidade de Fala, na União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, no concelho de Coimbra.

Cinco pessoas ficaram este domingo desalojadas numa localidade de São Martinho do Bispo, devido à ruína parcial de uma habitação, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal de Coimbra.

Segundo a mesma fonte, com a "ruína parcial da habitação, um agregado familiar, composto por cinco pessoas, uma delas grávida, ficou desalojada", sendo que uma pessoa vai, para casa de familiares.

"Os quatro elementos estão instalados numa unidade hoteleira e, na terça-feira, irão para instalações da Santa Casa da Misericórdia em São Martinho do Bispo", um realojamento contratado pela Câmara Municipal de Coimbra.

A habitação ruiu na localidade de Fala, na União das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, no concelho de Coimbra.

Segundo a fonte, o agregado familiar vai, "mal seja possível, para uma casa perto da sua que está a ser arranjada, e onde ficarão até a sua habitação estar devidamente reparada e segura".

"Seguros ativados, estamos a apoiar a família a encontrar a solução mais confortável no imediato", acrescentou a fonte do município de Coimbra.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

