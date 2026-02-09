“Aflitos como estávamos, batemos a todas as portas.” Autarca de Tomar fez recurso da lei e ativou o exército na região

Há três meses à frente da autarquia de Tomar, Tiago Carrão estava longe de adivinhar aquela que pode ter sido uma das maiores provações do seu mandato. A depressão Kristin deixou no concelho um rasto da destruição e um prejuízo ainda não quantificado.

Em declarações à Renascença, o autarca explica que no passado dia 28 de janeiro decidiu ser ele a pedir a intervenção do Exército, mesmo antes de qualquer orientação e socorro do comando da Proteção Civil.

“Efetuámos o pedido diretamente, aflitos como estávamos batemos a todas as portas e eu fiz esse trabalho desde a primeira hora”, conta.

A Lei de Bases da Proteção Civil determina que “em caso de manifesta urgência, os presidentes das câmaras municipais podem solicitar a colaboração das Forças Armadas diretamente aos comandantes das unidades implantadas na respetiva área”. O pedido que tem "luz verde" sempre que se existam “casos de manifesta urgência, aqueles em que a gravidade e dimensão do acidente ou catástrofe e a necessidade de atuação imediata não são compatíveis com o normal encaminhamento do pedido através da cadeia de comando”.

Quisemos saber se já tinha feito uso do art.º 53 e se tinha presente a sua existência.“Sim, aconselhado pela equipa de apoio a vereação, uma pessoa experiente na área da proteção civil. Sabíamos o que tínhamos ao nosso dispor."

“Temos a sorte de ter um comandante do Regimento de Infantaria 15, em Tomar, que tem grande abertura à comunidade e com quem temos uma relação de proximidade”, acrescenta.

Ao fim do segundo dia, já havia ajuda no terreno: “Os sapadores do ICNF, a infantaria e, depois, três ou quatro equipas do Exército ajudaram a desobstruir caminhos, havia muitas linhas de energia derrubadas, eles deram uma ajuda inexcedível sem eles estaríamos na mesma."

Questionado sobre consegue perceber as críticas que foram entretanto levantadas contra o atraso da entrada em ação das Forças Armadas, o presidente da Câmara de Tomar diz achar "compreensíveis as críticas porque qualquer autarca perante uma destruição desta magnitude apela e reclama tudo o que pode. A destruição é tal que toda a ajuda é pouca”.

Tomar não foi a única autarquia a contactar diretamente com as forças armadas. Ao que a Renascença apurou, outras autarquias fizeram o mesmo conseguindo que as forças militares entrassem rapidamente em ação.