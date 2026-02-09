Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Arquivado inquérito a enfermeiro da ULS Alto Minho suspeito de assédio sexual

09 fev, 2026 - 19:38 • Lusa

O processo de inquérito interno com caráter de urgência foi instaurado a 31 de janeiro de 2025 e, que foi nomeado um instrutor externo à instituição.

A+ / A-

O inquérito instaurado a um enfermeiro diretor designado pelo Governo, há um ano, para a administração da Unidade de Saúde Local do Alto Minho (ULSAM) por suspeita de assédio sexual foi arquivado sem qualquer sanção disciplinar, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o advogado do enfermeiro refere que o arquivamento, mais de um ano depois de instaurado o inquérito por assédio sexual em contexto laboral, foi hoje comunicado, "laconicamente, por "e-mail"".

"O conselho de administração delibera concordar com o arquivamento do processo de inquérito, por não se terem provado os atos que estiveram na origem da sua instauração, não havendo lugar à aplicação de qualquer sanção disciplinar", lê-se no comunicado do advogado do enfermeiro.

O processo de inquérito interno com caráter de urgência foi instaurado a 31 de janeiro de 2025 e, que foi nomeado um instrutor externo à instituição.

No mesmo dia, o enfermeiro colocado o lugar à disposição.

No comunicado hoje enviado à Lusa, o advogado adianta que o enfermeiro "manifesta, agora, a sua total disponibilidade para assumir tal cargo".

A defesa do enfermeiro no hospital de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, que foi designado em Conselho de Ministros para um mandato de três anos como enfermeiro diretor do conselho de administração da ULSAM, critica a demora do desfecho deste caso que foi sujeito a um inquérito interno "com caráter de urgência".

"Por diversas vezes, à administração da ULSAM, por se tratar de inquérito com caráter de urgência e considerando os danos que a situação vinha provocando no nosso representado, o encerramento urgente do inquérito", refere o comunicado.

Segundo o advogado do enfermeiro a deliberação por deliberação da administração da ULSAM, foi tomada, em reunião, na última quinta-feira.

"Conforme agora tivemos conhecimento e contrariamente ao que foi noticiado, quem impulsionou o dito processo de inquérito com caráter de urgência foi um terceiro, médico a prestar serviço na ULSAM, cujas reais intenções se mostram evidentes. Desde o dia 31 de janeiro de 2025, o nosso representado manteve silêncio, para preservar o bom nome da ULSAM", acrescenta a nota.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

Em todas aquelas estruturas trabalham mais de 2.500 profissionais, dos quais cerca de 500 médicos e mais de 800 enfermeiros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)