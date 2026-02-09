Arquivado inquérito a enfermeiro da ULS Alto Minho suspeito de assédio sexual

O inquérito instaurado a um enfermeiro diretor designado pelo Governo, há um ano, para a administração da Unidade de Saúde Local do Alto Minho (ULSAM) por suspeita de assédio sexual foi arquivado sem qualquer sanção disciplinar, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o advogado do enfermeiro refere que o arquivamento, mais de um ano depois de instaurado o inquérito por assédio sexual em contexto laboral, foi hoje comunicado, "laconicamente, por "e-mail"".

"O conselho de administração delibera concordar com o arquivamento do processo de inquérito, por não se terem provado os atos que estiveram na origem da sua instauração, não havendo lugar à aplicação de qualquer sanção disciplinar", lê-se no comunicado do advogado do enfermeiro.

O processo de inquérito interno com caráter de urgência foi instaurado a 31 de janeiro de 2025 e, que foi nomeado um instrutor externo à instituição.

No mesmo dia, o enfermeiro colocado o lugar à disposição.

No comunicado hoje enviado à Lusa, o advogado adianta que o enfermeiro "manifesta, agora, a sua total disponibilidade para assumir tal cargo".

A defesa do enfermeiro no hospital de Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, que foi designado em Conselho de Ministros para um mandato de três anos como enfermeiro diretor do conselho de administração da ULSAM, critica a demora do desfecho deste caso que foi sujeito a um inquérito interno "com caráter de urgência".

"Por diversas vezes, à administração da ULSAM, por se tratar de inquérito com caráter de urgência e considerando os danos que a situação vinha provocando no nosso representado, o encerramento urgente do inquérito", refere o comunicado.

Segundo o advogado do enfermeiro a deliberação por deliberação da administração da ULSAM, foi tomada, em reunião, na última quinta-feira.

"Conforme agora tivemos conhecimento e contrariamente ao que foi noticiado, quem impulsionou o dito processo de inquérito com caráter de urgência foi um terceiro, médico a prestar serviço na ULSAM, cujas reais intenções se mostram evidentes. Desde o dia 31 de janeiro de 2025, o nosso representado manteve silêncio, para preservar o bom nome da ULSAM", acrescenta a nota.

A ULSAM é constituída por dois hospitais: o de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e o Conde de Bertiandos, em Ponte de Lima.

Integra ainda 12 centros de saúde, uma unidade de saúde pública e duas de convalescença, e serve uma população residente superior a 244 mil pessoas dos dez concelhos do distrito de Viana do Castelo, e algumas populações vizinhas do distrito de Braga.

Em todas aquelas estruturas trabalham mais de 2.500 profissionais, dos quais cerca de 500 médicos e mais de 800 enfermeiros.