Carnaval não resiste às tempestades. Saiba que atividades já foram canceladas pelo país

Com a instabilidade meteorológica a persistir, algumas autarquias optaram pelo cancelamento total das celebrações de Carnaval, enquanto outras decidiram adaptar ou condicionar a programação.

Num cenário marcado pelas tempestades das últimas semanas, os municípios sublinham que a segurança das populações e o apoio às zonas mais afetadas continuam a ser a prioridade.

Saiba que atividades já foram canceladas ou alteradas em vários pontos do país

O Carnaval de Torres Vedras, um dos mais emblemáticos do país, foi cancelado entre os dias 12 e 18 de fevereiro devido aos prejuízos provocados pelo mau tempo e às condições meteorológicas adversas que continuam a afetar a região. Em comunicado, a organização sublinha que a prioridade é a segurança das populações, a recuperação do território e o apoio às famílias afetadas, admitindo a possibilidade de realização dos festejos numa data futura, caso se reúnam as condições necessárias.

Em Vila Nova de Poiares, o município cancelou todas as atividades de Carnaval previstas para 13 e 15 de fevereiro, por não estarem reunidas as condições de segurança. Ainda assim, o Agrupamento de Escolas vai assinalar a data com iniciativas restritas ao espaço escolar.

Também em Leiria, um dos concelhos mais afetados pela depressão Kristin, foi cancelado o desfile que reunia cerca de 1.300 crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo.

Tomar optou por cancelar todas as iniciativas do Carnaval 2026, previstas entre 13 e 17 de fevereiro, invocando os prejuízos registados e o contexto de resposta às ocorrências provocadas pelo mau tempo.

Na Nazaré, o Carnaval vai realizar-se de forma condicionada. O Carnaval da Criança decorrerá em pavilhões, o desfile noturno foi cancelado e o desfile de terça-feira dependerá da evolução da situação meteorológica e do eventual levantamento do estado de calamidade.

Em Penela, foi cancelado o cortejo de Carnaval inicialmente marcado para 12 de fevereiro, numa decisão justificada pelas previsões meteorológicas adversas e por solidariedade com as populações afetadas.

Já o município de Alvaiázere cancelou o Carnaval da Praça, agendado para 15 de fevereiro, bem como outras iniciativas desportivas, canalizando todos os meios para o apoio à população após a passagem da depressão Kristin.

Em Bragança, foram canceladas as atividades “Desfile de Caretos e Mascarados” e “Queima do Mascareto”, previstas para sábado, 14 de fevereiro, devido à previsão de chuva intensa, mantendo-se a restante programação sob avaliação.

Também Figueiró dos Vinhos anunciou o cancelamento do Carnaval 2026, alegando a situação de calamidade e a necessidade de concentrar recursos no apoio às populações afetadas.

Nas Caldas da Rainha, a autarquia cancelou o Carnaval e outros eventos culturais, na sequência dos elevados prejuízos registados, nomeadamente na Foz do Arelho e no Parque D. Carlos I.