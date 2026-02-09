Cerca de 56 mil clientes continuam sem eletricidade no continente

09 fev, 2026 - 10:38 • Olímpia Mairos
Cerca de 48 mil clientes da E-Redes permaneciam, às 8h00 desta segunda-feira, sem fornecimento de energia elétrica na zona afetada pela Depressão Kristin. Destes, 36 mil localizavam-se no distrito de Leiria, 8 mil em Santarém, 2 mil em Coimbra e outros 2 mil em Castelo Branco.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado enviado à Renascença, a E-Redes indica que, em todo o território continental, se registavam cerca de 56 mil clientes sem eletricidade.
A E-Redes refere que estão no terreno equipas técnicas a trabalhar na reposição do serviço, uma operação que está a ser condicionada pelas condições meteorológicas adversas associadas à passagem da depressão.