Maceira, Leiria

Comunidade junta-se para reparar escola após Kristin deixar "cenário de guerra"

09 fev, 2026 - 06:10 • Isabel Pacheco

A expetativa é que 240 dos 770 alunos da Escola Henrique Sommer, em Maceira, possam voltar nos próximos dias às aulas, mas ainda não há previsão certa para o regresso à normalidade. Voluntários de outros pontos do país estão a dar uma ajuda.

Comunidade junta-se para reparar escola após Kristin deixar "cenário de guerra"
Ouça a reportagem de Isabel Pacheco

Enquanto militares do Exército enchem uma carrinha com ramos e troncos de árvores, Oama ajuda no que pode a limpar a Escola Henrique Sommer, em Maceira, no concelho de Leiria.

“Estou a limpar para que os garotos possam começar a escola”, diz-nos a mãe de um aluno do 12.º ano. Natural da Roménia, ela própria também é estudante naquele estabelecimento de ensino.

“Estou a separar a lenha grossa, para que fique tudo prontinho para que os garotos, na terça ou quarta-feira, comecem as aulas. E eu também vou ter aulas na quarta-feira à noite”, sublinha Oama, aluna de Português – língua de acolhimento.

Bruno Pinheiro, com uma filha no 7.º ano e outro no pré-escolar, também veio ajudar. “Já fiz ali um remate de cimentado e acabamos de puxar cabos para que os 'caminhões' possam passar”, conta-nos o pai que, também, viu a sua casa a ser atingida pelo mau tempo.

“Com isto, ainda, nem sequer tratei das minhas coisas, nem de reportar ao seguro, nem de ir à Junta de Freguesia, mas vamos fazendo o que pudermos à medida do que do que nos é possível”, remata.

Lídia e o pai, Luís, voluntários de Mafra que ajudam na reconstrução da escola Henrique Sommer na Maceira, Leiria. Foto: Isabel Pacheco/RR
Lídia e o pai, Luís, voluntários de Mafra que ajudam na reconstrução da escola Henrique Sommer na Maceira, Leiria. Foto: Isabel Pacheco/RR
contentores que servirão de sala de aulas improvisadas para alunos da escola Henrique Sommer destruída pelo mau tempo. Foto: Isabel Pacheco/RR
contentores que servirão de sala de aulas improvisadas para alunos da escola Henrique Sommer destruída pelo mau tempo. Foto: Isabel Pacheco/RR
sala de aula na escola Henrique Sommer, na Maceira após tempestade Kristin. Foto: Isabel Pacheco/RR
sala de aula na escola Henrique Sommer, na Maceira após tempestade Kristin. Foto: Isabel Pacheco/RR
Oama,mãe de aluno da escola Henrique Sommer, na Maceira em limpezas após passagem da tempestade Kristin. Foto: Isabel Pacheco/RR
Oama,mãe de aluno da escola Henrique Sommer, na Maceira em limpezas após passagem da tempestade Kristin. Foto: Isabel Pacheco/RR

As mãos e os braços têm-se multiplicado para reconstruir a escola. Têm sido assim, “desde segunda-feira”, conta à Renascença a diretora do agrupamento de escolas, Eugénia Gomes.

“A dificuldade, às vezes, até é coordenar porque tem havido muitos pais e amigos ajudar. E até grupos de pessoas de outras localidades”, ressalva a responsável. “Ainda ontem esteve aqui um grupo de 10 homens da Póvoa de Varzim que vieram com motosserras, começaram a trabalhar e ajudaram-nos aqui. Todos voluntários”, sublinha Eugénia.

Ainda ontem esteve aqui um grupo de 10 homens da Póvoa de Varzim que vieram com motosserras, começaram a trabalhar e ajudaram-nos aqui. Todos voluntários

Lídia e o pai, Luís são dois desses voluntários. Chegaram de Mafra porque, conta Lídia, “não podiam deixar de ajudar”.

“Reclamamos de muita coisa. Estamos em casa a pensar: 'ah, coitados, coitados lá em cima'. E pronto, vim. As pessoas precisam de ajuda porque sabemos que, para além do sucedido, as pessoas não têm nem mão de obra, nem estão em condições”, explica.

Depois de removidas as árvores, a preocupação na reconstrução do edifício que se segue é a segurança elétrica da escola destruída pela tempestade Kristin.

“O cenário que encontrei foi um cenário de guerra com árvores - 16 árvores de grande porte - caídas e telhas, por todo o lado, ainda a voar. As salas destruídas e vidros”, descreve Eugénia Gomes. “Foi um ambiente de destruição inexplicável”, diz a diretora do agrupamento de escolas, para logo se corrigir: "inexplicável, não. Nós sabemos o que é que provocou, não é?”

Até domingo, o telhado já tinha sido reposto em dois blocos de salas de aula e instalados oito contentores que vão servir de sala de aula provisórias. A expectativa é que a escola Henrique Sommer, em Maceira, receba os primeiros alunos na terça-feira, 10 de fevereiro.

