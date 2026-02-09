Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Dois bombeiros feridos no combate ao incêndio na Galeria Zé dos Bois

09 fev, 2026 - 11:31 • Lusa

os dois bombeiros ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus nos braços e pernas

A+ / A-

Dois elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa ficaram feridos no combate ao incêndio que deflagrou no domingo à noite no Bairro Alto e, pelas 09:50, continuavam em observação no Hospital S. José, segundo fonte da corporação.

De acordo com a fonte, os dois bombeiros ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus nos braços e pernas.

O fogo deflagrou numa das salas do primeiro andar do edifício da Galeria Zé dos Bois (ZDB), um espaço de produção cultural conhecido da cidade de Lisboa.

Segundo disse à Lusa no domingo à noite um dos elementos da direção da associação cultural, a estrutura do edifício não foi danificada e o espaço onde deflagrou o incêndio, um bar, vai reabrir em breve.

A ZDB está instalada no Bairro Alto desde 1997.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)