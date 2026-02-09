Enfermeiros especialistas vão acompanhar grávidas de baixo risco, "num contexto em que persiste a falta de médicos"

Este responsável diz que “este projeto permite acompanhar a gravidez até à referenciação hospitalar de termo”.

Contactado pela Renascença , o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, Luís Filipe Barreira, aplaude a publicação do despacho “num contexto em que persiste a falta de médicos para acompanhar as grávidas de baixo risco”.

O despacho, publicado esta segunda-feira em Diário da República , prevê que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica possam fazer o acompanhamento das grávidas nos centros de saúde, substituindo o médico de família em determinados procedimentos, nomeadamente na requisição dos exames laboratoriais e imagiológicos, na prescrição de medicamentos, na emissão dos certificados de gravidez e dos cheques dentista.

Para fazer face à falta de médicos, o Governo definiu os princípios orientadores para implementar um projeto de acompanhamento da gravidez de baixo risco nos cuidados de saúde primários.

Luís Filipe Barreira anunciou na Renascença que a Ordem está a fazer um levantamento do “número de enfermeiros das diversas várias áreas de especialidade. "Até ao momento, temos cinco mil enfermeiros, que estão a prestar cuidados especializados, mas que não têm a categoria de enfermeiro especialista", detalha.

Luís Filipe Barreira defende que estes profissionais “têm de estar na categoria com a remuneração adequada de especialista, acrescentando que a ministra da Saúde "ficou de resolver e integrar, com a abertura de concursos, estes enfermeiros que são especialistas”.

O bastonário espera fazer chegar ainda esta semana ao Ministério da Saúde este levantamento, acreditando que será possível abrir concurso no final deste mês ou no início de março para que em abril seja aplicado este novo sistema nas Unidades Locais de Saúde (ULS).

Ordem dos Médicos diz que é preciso respeitar “os atos próprios de cada profissão”

Em comunicado enviado à Renascença, a Ordem dos Médicos defende que “os atos próprios de cada profissão devem ser rigorosamente respeitados” em particular, “a prescrição e a interpretação clínica de exames complementares de diagnóstico” que devem “manter-se sob responsabilidade do médico”.

A Ordem dos Médicos reafirma que “a resposta estrutural para garantir o acompanhamento de todas as grávidas no SNS, em especial das mulheres com gravidez de baixo risco atualmente sem seguimento nos cuidados de saúde primários por inexistência de médico de família, passa por criar condições efetivas de captação e retenção de médicos especialistas em medicina geral e familiar e de outros profissionais, assegurando equipas multidisciplinares completas, estáveis e com continuidade assistencial”.

A Ordem dos Médicos garante que vai proceder à análise do Despacho n.º 1572/2026, de 9 de fevereiro, “submetendo posteriormente os seus contributos ao Ministério da Saúde”.

No imediato, o diploma determina que a Direção Executiva do SNS, no prazo de 30 dias, indique as ULS onde será implementado este projeto.