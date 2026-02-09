Governo prolonga isenção de portagens até dia 15 nas zonas mais afetadas

O Governo anunciou, esta segunda-feira, a isenção de portagens nas zonas mais afetadas pelo mau tempo até dia 15 de fevereiro.

Em comunicado, o executivo explica que as isenções abrangem os troços com origem e destino na A8, A17, A14 e A19, para "facilitar a mobilidade nas zonas mais afetadas".

Esta medida insere-se num pacote de outras medidas já anunciadas de apoio às zonas do país que foram mais afetadas pelas recentes tempestades, "com vista a apoiar a mobilidade nas referidas regiões", é dito, na mesma missiva.

A medida abrange, portanto:

- Aa A8, entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente;

- A A17, entre o nó da A8 e o nó de Mira;

- A A14 entre Sta. Eulália e o Nó de Ança;

- A A19 entre o Nó de Azoia e o Nó de S. Jorge.

A iniciativa é feita em articulação com as concessionárias e subconcessionárias responsáveis pelos troços em questão, dita o documento, assinado pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação.

