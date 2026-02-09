Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Governo prolonga isenção de portagens até dia 15 nas zonas mais afetadas

09 fev, 2026 - 19:17 • Daniela Espírito Santo

Isenções abrangem os troços com origem e destino na A8, A17, A14 e A19, para "facilitar a mobilidade nas zonas mais afetadas".

A+ / A-

O Governo anunciou, esta segunda-feira, a isenção de portagens nas zonas mais afetadas pelo mau tempo até dia 15 de fevereiro.

Em comunicado, o executivo explica que as isenções abrangem os troços com origem e destino na A8, A17, A14 e A19, para "facilitar a mobilidade nas zonas mais afetadas".

Esta medida insere-se num pacote de outras medidas já anunciadas de apoio às zonas do país que foram mais afetadas pelas recentes tempestades, "com vista a apoiar a mobilidade nas referidas regiões", é dito, na mesma missiva.

A medida abrange, portanto:

- Aa A8, entre o nó de Valado de Frades e o nó de Leiria Nascente;

- A A17, entre o nó da A8 e o nó de Mira;

- A A14 entre Sta. Eulália e o Nó de Ança;

- A A19 entre o Nó de Azoia e o Nó de S. Jorge.

A iniciativa é feita em articulação com as concessionárias e subconcessionárias responsáveis pelos troços em questão, dita o documento, assinado pelo Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 09 fev, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitações

Rio Lena transborda em Leiria e deixa em risco habitaç(...)

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo e Sado

Imagens da Força Aérea mostram cheias no Mondego, Tejo(...)

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

Alcácer do Sal. Água subiu 2 metros em 10 minutos

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido que vi foi o Vítor Baía"

"O meu 1º ídolo foi o Costa Pereira. O mais parecido q(...)